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Manisa FK - Samsunspor maçı canlı izle | Manisa FK - Samsunspor maçı TRT Spor HD canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig'in 31. hafta maçında Manisa FK ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Manisa FK - Samsunspor maçı canlı izle | Manisa FK - Samsunspor maçı TRT Spor HD canlı yayın izle linki haberimizde...

Manisa FK - Samsunspor maçı canlı izle | Manisa FK - Samsunspor maçı TRT Spor HD canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Manisa FK ile Samsunspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Manisa FK - Samsunspor maçı canlı izle | Manisa FK - Samsunspor maçı TRT Spor HD canlı yayın izle linki haberimizde..

MANİSA FK - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Manisa FK ile Samsunspor arasındaki maç, 10 Nisan 2022 Pazar günü Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan maçı  hakem Emre Kargın yönetiyor. Kargın'ın yardımcılıklarını Mehmet Şengül ve Eray Eyisoy yapıyor. 

MANİSA FK - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

MANİSA FK - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR HD CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Manisa FK ile Samsunspor arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANİSA FK - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR HD CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

MANİSA FK İLK 11

13. MUHAMMED BİRKAN TETİK
7. MARVIN LADJI GAKPA
10. HAKAN BARIŞ
11. SELİM ILGAZ
22. SADİ KARADUMAN
23. LOICK LANDRE
37. MUHAMMET TAHA ŞAHİN
51. OGNJEN OZEGOVIC
55. YASİN PEHLİVAN
89. ERHAN ÇELENK
96. ÇAĞRI GİRİTLİOĞLU

SAMSUNSPOR İLK 11

1. NURULLAH ASLAN
4. YUNUS EMRE ÇİFT
88. OSMAN ÇELİK
22. ALAADDİN OKUMUŞ
28. SONER GÖNÜL
55. HASAN KILIÇ
44. BERK TAŞKIN
24. GADJI CELI CARMEL JUNIOR TALLO
23. YASİN ÖZTEKİN
70. MORYKE FOFANA
9. ANTONIO MANUEL FERNANDES MENDES

Bölge Gündem Editör Ekibi
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