Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Manisa FK ile Samsunspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Manisa FK - Samsunspor maçı canlı izle | Manisa FK - Samsunspor maçı TRT Spor HD canlı yayın izle linki haberimizde..

MANİSA FK - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Manisa FK ile Samsunspor arasındaki maç, 10 Nisan 2022 Pazar günü Mümin Özkasap Spor Tesisleri Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan maçı hakem Emre Kargın yönetiyor. Kargın'ın yardımcılıklarını Mehmet Şengül ve Eray Eyisoy yapıyor.

MANİSA FK - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

MANİSA FK - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR HD CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Manisa FK ile Samsunspor arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANİSA FK - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR HD CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

MANİSA FK İLK 11

13. MUHAMMED BİRKAN TETİK

7. MARVIN LADJI GAKPA

10. HAKAN BARIŞ

11. SELİM ILGAZ

22. SADİ KARADUMAN

23. LOICK LANDRE

37. MUHAMMET TAHA ŞAHİN

51. OGNJEN OZEGOVIC

55. YASİN PEHLİVAN

89. ERHAN ÇELENK

96. ÇAĞRI GİRİTLİOĞLU

SAMSUNSPOR İLK 11

1. NURULLAH ASLAN

4. YUNUS EMRE ÇİFT

88. OSMAN ÇELİK

22. ALAADDİN OKUMUŞ

28. SONER GÖNÜL

55. HASAN KILIÇ

44. BERK TAŞKIN

24. GADJI CELI CARMEL JUNIOR TALLO

23. YASİN ÖZTEKİN

70. MORYKE FOFANA

9. ANTONIO MANUEL FERNANDES MENDES