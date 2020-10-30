Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta heyecan son hızda devam ediyor. Üst lige yükselme mücadelesi veren takımlar, her hafta farklı bir futbol heyecanına ortak oluyor. 2. Lig'de 8. haftanın maçları arasında Manisa FK - Sancaktepe FK, maçı bulunuyor. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon ligde liderliği elinde bulunduran Manisa ekibi, 7 maçta aldığı 6 galibiyet 1 beraberlikle 19 puana ulaştı ve sıralamanın zirvesine oturdu. Sancaktepe ise ligin üst sıralarından bulunan ekiplerden birisi. Ligde 6 maç sonunda 14 puana ulaşan Sancaktepe FK, 3. sırada bulunuyor. Peki, Manisa FK - Sancaktepe FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Manisa FK ve Sancaktepe FK maçı oynanacak. Karşılaşma, 31 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, Mümin Özkasap Spor Tesislerinde hakem, Adem Sarıtaş yönetiminde geçecek. Adem Sarıtaş'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Öcal ve Ahmet Ulu üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 8. hafta oynanacak olan Manisa FK - Sancaktepe FK maçı, Misli.com'un bu haftaki canlı yayın listesinde bulunuyor. Karşılaşma, Cumartesi günü saat 13.00'de Misli.com'dan canlı izlenebilir.

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