Manisa FK-Sarıyer maçı CANLI İZLE LİNKİ | Misli.com canlı yayın

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Beyaz Grupta oynanacak olan Manisa FK ve Sarıyer maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Manisa FK evinde 8 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kazanıyor, toplamda 17 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Sarıyer deplasmanda 4 maçtır kazanamıyor, toplamda 6 maçtır kaybetmiyor.

Manisa FK, 17 maçta topladığı 47 puanla sıralamanın 1. basamağında yer alıyor. Sarıyer, 15 maçta 30 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. Peki, Manisa FK-Sarıyer maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

MANİSA FK-SARIYER MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Misli.com 2. Lig'in 18. haftasında Manisa FK ve Sarıyer karşılaşıyor. Manisa Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadele, bugün saat 13.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem, Celal Bayraklı yönetecek. Celal Bayraklı'nın yardımcılıklarını ise Aykut Küçük ve Azad İlhan üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TFF ile Misli.com arasında yapılan yayın hakları anlaşması üzerine her hafta belirli 2. Lig maçları Misli.com mobil uygulamaları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Manisa FK ile Sarıyer maçı da bu hafta Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı saat 13.00'de Misli.com IOS ve Android üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?