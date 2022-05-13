Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Manisa FK ile Tuzlaspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Manisa FK - Tuzlaspor maçı canlı izle | Manisa FK - Tuzlaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

MANİSA FK - TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasında Manisa FK - Tuzlaspor maçı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Mümin Özkasap Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Turgut Doman yönetiyor. Doman'ın yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Murat Şener yapıyor.

MANİSA FK - TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE

MANİSA FK - TUZLASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANİSA FK - TUZLASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

MANİSA FK

13. MUHAMMED BİRKAN TETİK

5. NİZAMETTİN ÇALIŞKAN

7. MARVIN LADJI GAKPA

10. HAKAN BARIŞ

22. SADİ KARADUMAN

23. LOICK LANDRE

30. DEMBA DIALLO

37. MUHAMMET TAHA ŞAHİN

89. ERHAN ÇELENK

96. ÇAĞRI GİRİTLİOĞLU

99. OKAN EKEN

TUZLASPOR İLK 11

25. EMRE KOYUNCU

4. İSMAİL KONUK

5. RAJKO ROTMAN

7. AHMET YAZAR

14. LAMINE DIACK

15. OKWUCHUKWU FRANCIS EZEH

30. ÇEKDAR ORHAN

48. ERHAN KARTAL

87. FERHAT ÖZTORUN

90. VEACESLAV POSMAC

96. SEDAT ŞAHİNTÜRK