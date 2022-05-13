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Manisa FK - Tuzlaspor maçı canlı izle | Manisa FK - Tuzlaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig'in 37. hafta maçında Manisa FK ile Tuzlaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Manisa FK - Tuzlaspor maçı canlı izle | Manisa FK - Tuzlaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Manisa FK - Tuzlaspor maçı canlı izle | Manisa FK - Tuzlaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Manisa FK ile Tuzlaspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Manisa FK - Tuzlaspor maçı canlı izle | Manisa FK - Tuzlaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde... 

MANİSA FK - TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasında Manisa FK - Tuzlaspor maçı 14 Mayıs  2022 Cumartesi günü Mümin Özkasap Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan maçı hakem Turgut Doman  yönetiyor. Doman'ın yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Murat Şener yapıyor. 

MANİSA FK - TUZLASPOR MAÇI CANLI İZLE 

MANİSA FK - TUZLASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten  şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANİSA FK - TUZLASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

MANİSA FK

13. MUHAMMED BİRKAN TETİK
5. NİZAMETTİN ÇALIŞKAN
7. MARVIN LADJI GAKPA
10. HAKAN BARIŞ
22. SADİ KARADUMAN
23. LOICK LANDRE
30. DEMBA DIALLO
37. MUHAMMET TAHA ŞAHİN
89. ERHAN ÇELENK
96. ÇAĞRI GİRİTLİOĞLU
99. OKAN EKEN

TUZLASPOR İLK 11

25. EMRE KOYUNCU
4. İSMAİL KONUK
5. RAJKO ROTMAN
7. AHMET YAZAR
14. LAMINE DIACK
15. OKWUCHUKWU FRANCIS EZEH
30. ÇEKDAR ORHAN
48. ERHAN KARTAL
87. FERHAT ÖZTORUN
90. VEACESLAV POSMAC
96. SEDAT ŞAHİNTÜRK

Bölge Gündem Editör Ekibi
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