Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Manisa FK ile Ümraniyespor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Manisa FK – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

MANİSA FK – ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa FK – Ümraniyespor maçı 21 Şubat 2022 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Manisa'da, Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanacak.

MANİSA FK – ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK – Ümraniyespor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANİSA FK – ÜMRANİYESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Manisa FK – Ümraniyespor maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Cemal Alpay yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Lütfullah Aslan görev alacak.