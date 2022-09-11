Manisa FK - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle |Manisa FK - Yeni Malatyaspor TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 5.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Manisa FK ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Manisa FK - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

MANİSA FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 5. haftasındaki Manisa FK -Yeni Malatyaspor maçı 11 Eylül Pazar günü Mümin Özkasap Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.30'da başlayan maçı hakem Yiğit Arslan yönetiyor. Arslan'ın yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Kemal Mavi yapıyor.

MANİSA FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

MANİSA FK - YENİ MALATYASPOR TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 5.haftasındaki Manisa FK -Yeni Malatyaspor maçı TRT Avaz kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANİSA FK - YENİ MALATYASPOR TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ