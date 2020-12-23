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Manisa FK-Zonguldak Kömürspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Manisa FK ile Zonguldak Kömürspor karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmanın canlı izleme detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Manisa FK-Zonguldak Kömürspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig'de heyecan sürüyor. Beyaz Grupta 16. hafta oynanacak olan Manisa FK-Zonguldak Kömürspor maçının canlı izleme detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Manisa FK evinde 7 maçtır kaybetmiyor, toplamda 15 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Zonguldak Kömürspor deplasmanda 7 maçtır kazanamıyor, toplamda 3 maçtır kazanamıyor. Manisa FK, 15 maçta 41 puana ulaşarak ligin zirvesindeki yerini aldı. Zonguldak Kömürspor ise 14 maçta 14 puana ulaşarak 12. sırada bulunuyor. İşte, Manisa FK-Zonguldak Kömürspor maçının canlı izleme detayları...

MANİSA FK-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇININ CANLI İZLEME DETAYLARI

Kocaeli Stadı'nda oynanacak olan Manisa FK-Zonguldak Kömürspor maçı bugün saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını ise Necmi Demir ve Mehmet Gökhan Ceylan üstlenecek. Karşılaşma, Misli.com mobil uygulamaları üzerinden naklen ve şifresiz takip edilebilir. 

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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