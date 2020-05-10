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  3. Manisa FK’da kuvvet antrenmanları devam ediyor

Manisa FK’da kuvvet antrenmanları devam ediyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü 12 Haziran'da başlaması planlanan lige kuvvet ağırlıklı çalışmalarla hazırlanıyor.

Manisa FK’da kuvvet antrenmanları devam ediyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü 12 Haziran'da başlaması planlanan lige kuvvet ağırlıklı çalışmalarla hazırlanıyor.

Manisa FK, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular dört grup halinde kuvvet antrenmanı ve aerobik koşu çalışması yaparak çalışmalarını tamamladı.

Manisa FK’da kuvvet antrenmanları devam ediyor

Manisa FK’da kuvvet antrenmanları devam ediyor

Kaynak: İHA




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