Manisa FK'da Püren gitti, Ertekin geldi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde sıcak gelişmeler yaşandı. Sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Ege temsilcisinde yaz başında göreve getirilen teknik direktör İlker Pürün henüz sezon başlamadan görevinden ayrılırken, Manisa FK deneyimli teknik adam İsmail Ertekin'le anlaştı. Kariyerinde daha önce Turgutluspor, Bandırmaspor ve Balıkesirspor'da toplam 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan İsmail Ertekin'in 1 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

Başkan Mevlüt Aktan, İsmail Ertekin'le başarılı günlerin geleceğini söyledi. Aktan, "Kulübümüzün tek hedefi var o da şampiyonluk. Çalışma hayatında önemli başarılar elde etmiş ve şampiyonluklar yaşamış İsmail Ertekin hocamızı takımın başına getirdik. Bu anlaşma her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

DHA