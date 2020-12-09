Manisa Futbol Kulübü - Uşakspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Beyaz Grupta 14. hafta maçları bugün oynanacak. Karşılaşmalar arasında Manisa FK ile Uşakspor arasında oynanacak karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Manisa FK evinde 3 maçtır kazanıyor, evinde 6 maçtır kaybetmiyor, toplamda 7 maçtır kazanıyor, toplamda 13 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Uşak Spor deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 6 maçtır kaybetmiyor. Ligde zirvede bulunan Manisa FK, 13 maçta, 37 puan topladı. Uşakspor ise 12 maçta 24 puan topladı. Bu karşılaşmanın canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.

MANİSA FK - UŞAKSPOR MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

2. Lig Beyaz Grupta 14. hafta oynanıyor. Manisa FK ile Uşakspor arasında oynanacak. Karşılaşma, Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.00'de başlayacak. Maçın hakemi Oğuzhan Aksu olacak. Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını ise Fatih Karatağ ve Ferhat Çalar üstlenecek.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?