Manisa jeopark heyeti, Fas’taki 7 büyüklüğündeki depreme yakalandı

Manisa'dan 10. Uluslararası UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı Konferansı'nda Türkiye'yi temsil etmek için Fas'ın Marakeş kentine giden heyet 7 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Manisa jeopark heyeti, Fas’taki 7 büyüklüğündeki depreme yakalandı

Manisa'dan 10. Uluslararası UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı Konferansı'nda Türkiye'yi temsil etmek için Fas'ın Marakeş kentine giden heyet 7 büyüklüğündeki depreme yakalandı. Heyetin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Bulunduğumuz yerde bir sorun yok. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

3-11 Eylül tarihlerinde Fas'ta gerçekleşen UNESCO Kiresel Jeoparklar Ağı Konferansı'nda Türkiye'yi temsil etmek için Marakeş'te bulunan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Azmi Açıkdil, Jeopark Koordinatörleri Prof. Dr. Tuncer Demir, Doç. Dr. Serdar Aytaç, Türkiye saatiyle 01.10 sıralarında merkez üssü Fas'ın Marakeş şehrine 70 km uzaklıktaki dağlık alanda meydana gelen ve yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiği yerel verilere göre 6.8, uluslararası verilere göre ise 7 şiddetindeki depreme yakalandılar. Aralarında 48 ülkeden 195 jeopark temsilcisi ile çoğunluğu jeoloji alanında uzman olan delege üyelerinin bulunduğu Manisa heyetinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa UNESCO tescilli Global Jeopark'ı olan Kula-Salihli Jeopark'ı adıyla Türkiye'yi temsil eden heyetin, 10 Eylül Pazar günü yurda dönüş yapması bekleniyor.

"Dünyanın her yerinde hayatın bir gerçeği var"

Yıkıcı bir depreme şahit olan ve kendisine ait sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak heyet üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklayan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, dünyanın her yerinde hayatın bir gerçeğinin olduğunu hatırlatarak, kaldıkları otelin duvarlarında çatlaklar olduğunu ifade edip geceyi kendilerini güvende hissettikleri bir alanda geçirdiklerini dile getirdi.

"Sağlık durumumuz iyi"

Depremin yaşandığı andan itibaren sağlık durumları için arayıp soran, merak eden tüm hemşehrilerine teşekkür ederek yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Küresel Jeoparklar Ağı Konferansı için bulunduğumuz Fas'ın Marakeş Şehrinde Türkiye Saati İle 01.10'da merkez üssü Marakeş'e 70 kilometre uzaklıkta El-Huz bölgesi olan Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü tarafından 7 büyüklüğünde açıklanan bir deprem yaşadık. Çok şükür toplantıya katılan bizlerin, Kula Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Jeopark Belediyeler Birliği Koordinatörleri Prof. Dr. Tuncer Demir ve Doç. Dr. Serdar Aytaç ile diğer ülke temsilcilerinin sağlık durumları gayet iyi. Bulunduğumuz yerde bir sorun yok. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dileğim can kaybının artmamasıdır. Arayıp , soran, merak eden tüm hemşehrilerime teşekkür ediyoruz. Allah her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Manisa jeopark heyeti, Fas’taki 7 büyüklüğündeki depreme yakalandı

Manisa jeopark heyeti, Fas’taki 7 büyüklüğündeki depreme yakalandı

Manisa jeopark heyeti, Fas’taki 7 büyüklüğündeki depreme yakalandı

Manisa jeopark heyeti, Fas’taki 7 büyüklüğündeki depreme yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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