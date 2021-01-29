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Manisa Karta HES kodu nasıl yüklenir? Manisa Karta HES kodu yükleme, tanımlama

Manisa Büyükşehir Belediyesi MANULAŞ Genel Müdürlüğü kentte yeni bir yenilik hayata geçirdi. Manisalılar artık, E-Devlet üzerinden HES kodlarını ulaşım kartlarına kolaylıkla tanımlayabilecekler. Manisa Karta HES kodu nasıl yüklenir? Manisa Karta HES kodu yükleme, tanımlama nasıl yapılır?

Manisa Karta HES kodu nasıl yüklenir? Manisa Karta HES kodu yükleme, tanımlama

Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile toplu taşımada HES Kodu Sorgulaması zorunlu hale getirilmişti. Manisa Büyükşehir Belediyesi  tarafından E-Devlet üzerinden hayata geçirilen HES Kodu Tanımlama menüsü ile vatandaşlar artık rahatlıkla kişisel HES Kodlarını Manisa Kart'a tanımlayıp, aktif hale getirebilecekler. Peki Manisa Karta HES kodu nasıl yüklenir? İşte Manisa Karta HES kodu yükleme, tanımlama işlemi...

MANİSA KARTA HES KODU NASIL YÜKLENİR?

E-Devlet hesabınızı açtıktan sonra, arama butonuna Manisa Büyükşehir Belediyesi yazıp sonuçları görüntülüyorsunuz. Ekranda gözüken kayıtlar içerisinde ‘Manisa Karta HES Kodu Tanımlama’ menüsüne tıklayıp, çok kısa süre içerisinde HES kodunuzu Manisa Kartınıza tanımlayabilirsiniz

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI

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