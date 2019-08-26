Manisa Memur-Sen’den Hakem Kuruluna çağrı

Hükümet ile masada anlaşamayan toplu sözleşmede yetkili konfederasyon Memur-Sen'in Manisa İl Temsilciliği, "Emeğe saygı, adalete davet" sloganıyla basın açıklaması düzenledi.

Memur-Sen, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanarak Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna taşınması üzerine 81 ilde "Emeğe saygı, adalete davet" temasıyla basın açıklaması kararı aldı. Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği tarafından da Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması düzenlendi. Grup adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Memur-Sen'in teklifleri milletin talepleridir. Çünkü bu teklifler milletin maşeri vicdanında makes bulmuş adil ve hakkaniyetli tekliflerdir. Bu nedenle kamu işvereninin, Merkez Bankası'nın gerek beklenti anketinde, gerekse kendi tahmininde ifade ettiği rakamların altında kalan tekliflerle gelmesini kamu görevlilerinin emeğini değersizleştirmek olarak görüyor ve algılıyoruz. Maalesef, Hakem Kuruluna gitme süreci de kamu işvereni tarafından hakkaniyetli yürütülmemiştir. 20 günlük adeta insanüstü çabalarla görüşülerek üzerinde uzlaşma sağlanan azımsanmayacak sayıda kazanımlarımız Hakem Kuruluna giderken yok sayılmıştır" diye konuştu.

"Adaletin sağlanmasını bekliyoruz"

Mağduriyetlerinin giderilmesi anlamında 650 tekliflerinin tamamının Hakem Kurulu tarafından dikkate alınmasını istediklerini kaydeden Öner, "Bütün çabalarımıza karşın kamu görevlilerinin emeğinin değerini teslim eden bir teklifle gelinmediği için Hakem Kuruluna gidilmiştir. 11 hizmet koluna ilişkin ve her biri bir sorunun çözümü, bir mağduriyetin giderilmesi anlamına gelen toplam 650 teklifimizin Hakem Kurulu tarafından dikkate alınmasını istiyoruz. Biz Hakem Kurulundan refahın tabana yayılmasını, gelir dağılımında adaletin sağlamasını istiyoruz" diye konuştu.

Atılan sloganların ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: İHA