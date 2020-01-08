Manisa Şehir Hastanesi Obezite Merkezi danışanları kahvaltıda buluştu

Manisa Şehir Hastanesi Obezite Merkezi ekibi ve danışanları Manisa Şehir Hastanesi yemekhanesinde düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Obezite Merkezi Sorumlu Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Münire Kuru, İç Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Emre Mandacı, fizyoterapistler, diyetisyenler, koordinatör hemşire ve danışanların katıldığı etkinlikte, diyetisyenler tarafından danışanlar için özel belirlenerek hazırlanan kahvaltı eşliğinde sohbet edildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Münire Kuru, obezitenin çağın en önemli hastalıklarından biri olduğunu belirterek, "Obezite hastalığı; sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önemli bir sorunu haline gelmiştir. Obezite merkezimizden destek alan obeziteli bireylerin psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire ve uzman hekimlerimizin eşliğinde sağlıklı kilo vermelerini sağlamak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz." açıklamalarında bulundu.

Etkinlikte danışanları ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren İç Hastalıkları Hekimi Uzm. Dr. Emre Mandacı, "Obezite tedavisinde başarılı olabilmek adına ekip olarak danışanlarımıza yaklaşıyoruz. Ekibimiz, danışanlarımızı sık ve düzenli olarak takip ediyor, olumsuz yaşam alışkanlıklarını değiştirmeleri konusunda motive ediyor, danışanlarımıza hedefler koyarak ve her kontrolde bu hedeflere ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol ediyoruz. Obezite merkezi danışanlarımızda kısa sürede büyük değişiklikler yaşanmıştır. Çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Bu bizi çok mutlu etmiştir. Bu başarı, tüm ekibin başarısıdır ve daha da güzel olacağını ümit ediyoruz" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlik karşılıklı fikir alışverişi ile sona erdi.

Kaynak: İHA