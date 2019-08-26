Manisa Şehir Hastanesi personeli işaret dili öğrendi

Manisa Şehir Hastanesi personeli, işitme engelli bireylerle daha iyi ve sağlıklı iletişim kurabilmek amacıyla işaret dili öğrendi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği protokol kapsamında konuşma ve işitme engelli hastaların sıkıntılarını daha iyi anlamaları ve sağlık kuruluşlarındaki işlemlerinin daha çabuk yürütülmesi amacıyla Manisa Şehir Hastanesi 120 saatlik işaret dili eğitimi verildi. Şehzadeler Halk Merkezi İşaret Dili Eğitmeni Sevgi Dane tarafından verilen temel işaret dili eğitimini başarıyla tamamlayan hastane personeli sertifikalarını aldı. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, "Hastanemizdeki polikliniklere muayene olmayan gelen vatandaşlarımızla daha kolay iletişim kurabilmek için açtığımız 120 saatlik kurs sonra erdi. Kurs sonunda 14 personelimiz işaret dilini öğrendi.

İsteğimiz ve gayemiz işitme engelli arkadaşlarımızın Manisa Şehir Hastanesinde sunulan sağlık hizmetinden en iyi şekilde faydalanmaları, sağlık problemlerini etkin bir biçimde anlatmalarında kolaylık sağlanması ve tedavilerinin ivedilikle yapılmasında etkin rol almaktır. İşitme engelli arkadaşlarıma engelsiz bir hayat, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA