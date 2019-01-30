Manisa Şehir Hastanesi yolunda hummalı çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesinin, Manisa Şehir Hastanesinin çevresinde başlattığı çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğünce yürütülen alt yapı çalışmalarının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından mevcut yolda kavşak düzenlemesi, bordür döşeme, zemin iyileştirme ve asfalt serimine başlandı. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, yaklaşık 42 kilometrelik asfalt çalışması yapıldığını belirterek, "Mevcut alanda sıfırdan çalışma gerekiyordu. Bu anlamda ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından bir çalışma yürütüldü. Alt yapı çalışmalarının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerimiz tarafından zemin iyileştirme ve asfalt uygulamasını başlandı. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına hummalı bir şekilde asfalt serimimiz hızla devam ediyor. Mevsim şartları el verdiği ölçüde çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlamayı planlıyoruz"dedi.

Kaynak: İHA