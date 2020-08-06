Manisa Selendi'de koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm yurt genelinde, koronavirüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen maske ve sosyal mesafe denetimi bugün gerçekleştirildi. Manisa'nın Selendi ilçesi için görevlendirilen 6 ayrı ekip, gün boyu 125 iş yerini ziyaret ederek işletmelerin kurallara uygunluğunu denetledi.

İçişleri Bakanlığı 'nın 81 şehir valiliğine gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında ülke genelindeki bir çok işletme sıkı şekilde denetime tabi tutuldu. Manisa'nın Selendi ilçesinde de denetim amacıyla oluşturulan 6 ayrı ekip tüm yaşam alanlarını kapsayacak yerlerde yeni tip korona virüs denetimleri yaptı. Kula Kaymakamı Selendi Kaymakam vekili Kemal Duru öncülüğünde gerçekleştirilen denetimlerde Kovid-19 salgınının sağlık ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla vatandaşlar ve esnaf uyarıldı. Denetlenen iş yerlerinde özellikle hayati önem taşıyan maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda hassas davranılması gerektiği vurgulandı. elendi ilçe genelinde 25 berber ve kuaför, 35 lokanta ve restoran, 45 kahvehane ve kıraathane, 2 pazar yeri, 3 pastane ve kafe, 5 tane market, 2 konaklama yeri ve 8 olmak üzere toplam 125 iş yeri ve 8 tane de işçi servisi denetlendi.

Denetlemelere katılan isimler arasında Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Muzaffer Çırak, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Can Çeri, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, Sağlık Grup Başkanı Dr. Yağmur Ecem Nuraydın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Aslanalp ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurullah Kahveci ile zabıta, emniyet, jandarma, ve sağlık çalışanları yer aldı. Herhangi bir cezai işlemin uygulanmadığı uygulamada maskesi yıpranmış görünen vatandaşlara yeni maske dağıtımı yapıldı.