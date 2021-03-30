Manisa Soma Nüfusu 2020 - 2021 |  Soma İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Manisa Soma Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Manisa Soma nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Manisa Soma Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Soma ilçesinin bağlı bulunduğu Manisa ilinde 1 milyon 450 bin 616 kişi yaşamaktadır. Manisa ili 13339 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 803 (km²) si Soma ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Manisa Soma nüfusu 110 bin 935 kişidir.

Manisa Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 450 bin 616 kişidir.

Soma İlçe Nüfusu Kaçtır?

110 bin 935 kişidir.

Manisa Soma Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 9 olarak gerçekleşmiştir.

Soma İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,604256 Enlem : 27,604256

Soma İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Manisa iline bağlı bulunan Soma ilçesinin telefon alan kodu 0 236 şeklinde başlamaktadır.

Soma ilçesinin bağlı olduğu Manisa İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Soma ilçesinin bağlı olduğu il olan Manisa ilinin plaka kodu 45 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020