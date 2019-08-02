Manisa Ticaret Borsası TÜRİB acentesi oldu

MANİSA (İHA) – Manisa Ticaret Borsası, Elektronik Ürün Senetlerinin (ELÜS) güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde tek bir borsa çatısı altında işlem görebilmesini sağlamak amacıyla 2018 yılında kurulan Türkiye Ürün İhtisas Borsasının (TÜRİB) acentesi oldu.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çağdaş pazarlama ve ticaret sistemi olan TÜRİB'in ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Yatırımcıların sistem kaydı için TÜRİB acentesi olan Manisa Ticaret Borsamıza müracaat etmeleri gerekmektedir. Sitemiz ve sosyal medyamızda duyurusu yapılan gerekli belgelerle birlikte, tüm yatırımcılarımızı, üyelerimizi, üreticilerimizi borsamıza bekliyoruz. Ayrıca bizi bu sürece taşıyarak, acente olmamızı sağlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine teşekkür ediyoruz" dedi.

TÜRİB nedir?

Elektronik Ürün Senetlerinin güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde tek bir borsa çatısı altında işlem görebilmesini teminen 2018 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. 26 Temmuz 2019 tarihinde faaliyete geçti. TÜRİB'in amacı; 5300 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktır.

Kaynak: İHA