Manisa Ticaret Borsası’ndan vatandaşlara üzüm şırası ikramı

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı etkinlikleri çerçevesinde Manisa Ticaret Borsası tarafından Manisalılara üzüm şırası ve üzüm dağıtıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Manisa Ticaret Borsası’ndan vatandaşlara üzüm şırası ikramı

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı etkinlikleri çerçevesinde Manisa Ticaret Borsası tarafından Manisalılara üzüm şırası ve üzüm dağıtıldı.

Manisa Ticaret Borsası, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Borsa tarafından Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün hasat ettiği üzümler ve enstitünün imal ettiği litrelerce üzüm şırası ve üzüm vatandaşlara ikram edildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Şehzadeler Belediyesi Mehteran Takımı da konser verdi. Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutladıklarını belirten Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Manisa için 8 Eylül'ün çok büyük bir anlamı var. Kurtuluşumuzun 101. yılını kutluyoruz. Burada hep beraber Manisa'nın bugüne vermiş olduğu değer çok önemli. Manisa Valimiz ve fener alayıyla beraber halkımızla buraya geldik. Biz de Manisa Ticaret Borsası olarak istedik ki her yıl bunu geleneksel hale getirelim. Bir taraftan Manisamızın Sultani çekirdeksiz kuru üzümünü hem yaş olarak halkımıza dağıtıyoruz. Bugün yine üzüm şırası ve kuru üzüm dağıtıyoruz. Bugünü ayrı bir şenlik havasında kutlamak istiyoruz. Bizim için mücadele veren ecdadımızı rahmetle anıyoruz. Mücadelelerinden dolayı müteşekkiriz. Manisa'mızın kurtuluşunun 101. yıl dönümü vatandaşlarımıza hayırlı olsun diliyoruz" dedi.

Büyük ilgi gören etkinlikte vatandaşlar şıra alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlikte toplam 2 buçuk ton yaş üzüm ve 250 litre de şıra dağıtıldı.

Manisa Ticaret Borsası’ndan vatandaşlara üzüm şırası ikramı

Manisa Ticaret Borsası’ndan vatandaşlara üzüm şırası ikramı

Manisa Ticaret Borsası’ndan vatandaşlara üzüm şırası ikramı

Manisa Ticaret Borsası’ndan vatandaşlara üzüm şırası ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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