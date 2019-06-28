Manisa TSO üyelerine kişisel verilerin korunması eğitimi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından üyelerine özel Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kayıt ile ilgili yükümlülüklere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

MTSO üye ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantılarına hız kesmeden devam ediyor. Aylık etkinlik programı çerçevesinde her ay gündemde yer alan konuların uzmanlarını odaya davet ederek bilgilendirme toplantıları düzenleyen MTSO, haziran ayı etkinlik programı kapsamında KVKK ve VERBİS'e kayıt ile ilgili yükümlülüklere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri Hasan Taşkıran, Öner Gürsel, Manisa iş dünyasının temsilcileri katıldı. TQ NET Firması Belgelendirme Müdürü Yeşim Dinçer'in sunum yaptığı toplantıda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumluları Hakkında Yönetmeliğe ilişkin katılımcılara bilgilendirmede bulunuldu.

Bahse konu Yönetmelik gereğince, yıllık çalışan sayısı 50 den fazla ve yıllık bilanço toplamı 25 milyon TL "den fazla olan işletmelerin 30 Eylül 2019 tarihine kadar, yıllık çalışan sayısı 50 den az ve yıllık bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olan işletmeler için 31 Mart 2020 tarihine kadar VERBİS Veri Kayıt Sistemine kayıt olma yükümlülüğü getirildiğini aktaran Dinçer, yaklaşık 2 saat süren toplantının son bölümünde ise katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.

Kaynak: İHA