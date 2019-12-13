Manisa TSO’da U-ETDS ve sayısal takograf bilgilendirme toplantısı yapıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (Manisa TSO) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yetkilerinin katılımlarıyla, "Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) ile Sayısal Takograf Hakkında Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında düzenlenen ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi İdris Şendil, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Oğuz Hakan Özdemir, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yetkilileri ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda; taşıma yetki belgesi olan firmalara, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) ve Sayısal Takograf hakkında bilgi verildi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi İdris Şendil, üyelerinin sektörlerini ilgilendiren mevzuatlardaki değişiklikler sonucu mağdur olmamaları adına belirli periyotlarda seminerler düzenlediklerini belirterek, bu toplantıda da uzmanlar tarafından taşıma belgesine sahip üyeleri bilgilendirmek için U-ETDS sistemi ve Sayısal Takograf Sistemine ilişkin detayların aktarılacağını söyledi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi İdris Şendil, "Bakanlığımız, karayoluyla yapılan her türlü taşımacılığı güven ve disiplin altına alma adına birtakım düzenlemeler yapıyor. Kısa adı U-ETDS olan Elektronik takip ve Denetim Sistemi sayesinde toplanacak olan bu veriler, yolların daha güvenli hale gelmesini sağlayacak; ayrıca yolcu, kargo ve yük taşıyan araçların güzergahları, yük miktarı, yolcu sayısı gibi bilgiler, henüz bu araçlar yola çıkmadan ilgili bakanlığa ulaşacaktır. Aynı şekilde de Sayısal Takograf uygulaması ile profesyonel sürücülerin davranış ve faaliyetlerine ilişkin daha fazla ve güvenilir veri toplayarak, karayolu güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Yönetmelikte yapılan düzenlemelerin yeni yılla birlikte hayata geçmesi ile belki bazı alışkanlıklarımızdan vazgeçmek zorunda kalacağız. Ancak emin olun ne taşıyorsak hem onların güvenliği hem de tüm karayollarının güvenliği açısından bu uygulamanın çok yararlı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Oğuz Hakan Özdemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi İşlem Uzmanı Dursun Savaş, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Uzmanı Hasan Boz ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Uzman Yardımcısı Şevval Teker önemli bilgileri katılımcılarla paylaşarak sistemin sektöre getirecekleri konusunda detaylı açıklamalarda bulundu.

Toplantı sonunda, uzmanlar sektör temsilcilerinin sorularını yanıtlayarak, karşılaşabilecek sorunlara karşı çözüm önerilerinde bulundu.

Kaynak: İHA