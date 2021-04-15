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  3. Manisa Valisi başkanlığında yapılan toplantıda taşkın riskleri konuşuldu

Manisa Valisi başkanlığında yapılan toplantıda taşkın riskleri konuşuldu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Manisa'da bulunan akarsu, dere yatakları ve taşkın kontrol tesislerinin durumu değerlendirildi.

Manisa Valisi başkanlığında yapılan toplantıda taşkın riskleri konuşuldu

Manisa'da bulunan akarsu, dere yatakları ve taşkın kontrol tesislerinin mevcut durumları ile alınması gereken tedbirler, Vali Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda görüşüldü.

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında düzenlenen toplantıda, Manisa'da bulunan akarsu, dere yatakları ve taşkın kontrol tesislerinin mevcut durumu görüşülerek bu alanlara yapılan müdahalelerin önlenmesi, tahliyesi, ıslahı ve temizlenmesi konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Valilik Brifing Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Çevre ve Şehircilik İl Müdür V. Eyüp Gül, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Şube Müdürü Berkan Cengiz, Milli Emlak Müdürü İbrahim Güler, DSİ 22. Şube Müdürü Gazi Mutluoğlu katılırken 17 İlçe Kaymakamı da toplantıya video konferans sistemiyle katıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Manisa Valisi başkanlığında yapılan toplantıda taşkın riskleri konuşuldu

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