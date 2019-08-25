Manisa yeni eğitim öğretim yılına hazır

9 Eylül'de başlayacak olan 2019-2020 eğitim-öğretim yılı öncesi açıklamalarda bulunan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, yeni dönemde yaklaşık 251 bin öğrenci ve 19 bin öğretmenin ders başı yapacağını belirterek, okullarda öğretmen açığından kaynaklı bir aksama olmayacağını söyledi.

Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni dönem öncesi Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin değerlendirmelerde bulundu. Yaz dönemini oldukça verimli geçirdiklerini kaydeden İsmail Çetin, "2019-2020 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında yaz boyunca arkadaşlarımızla birlikte okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak, okullardaki bakım onarımlarla ilgili işlemler gerçekleştirmek, inşaatı devam eden okullarımızı yeni eğitim öğretim yılına yetiştirmek için gerekli çalışmaları yapmak için yaz boyunca ciddi faaliyetlerimiz oldu. Bu konuda gerçekten bize sağlanan ödeneklerin dışında belki onlardan çok çok daha fazla, birkaç kat fazlasını yerel kaynaklardan faydalanarak gerçekleştirmiş olduk. 9 Eylül'de okulların açıldığı günde bunların hepsi tamamlanmış olacak. Bundan bir endişemiz yok. Bu yıl itibariyle okullarımızda okul öncesinde 24 bin, ilkokullarımızda 76 bin, ortaokullarımızda 82 bin, ortaöğretim kurumlarımızda yani liselerimizde 64 bin, eğitim uygulama okullarında 800 civarında küsuratlarıyla birlikte topladığımızda 251 bin yani çeyrek milyona ulaşan bir öğrenci kitlemiz var. Bu Manisa ve Türkiye için bir zenginliktir. Bunlar bizim geleceğimizdir. Bu yıl biz bu öğrencilerimize uzun yıllardır olduğu gibi yine kitaplarını dağıtmış olacağız. 2 milyon 150 bin kitap dağıtılacak. Bu kitaplar dağıtılmaya başlandı. Okullar açıldığında hepsi dağıtılmış olacak" dedi.

Okullardaki güvenlik sorunu

İl genelindeki okulların güvenlikleriyle ilgili olarak da konuşan Çetin şunları söyledi:

"Eğitimde güvenlik, insanların, hepimizin öncelikli hususlarından biridir. Bugün birkaç küçük köy okulu hariç bütün okullarımızda güvenlik kamerası mevcut. 17 okulumuzda da MOBESE sistemine entegre kamera sistemi bulunmaktadır. Okullarımızda tabi personel olarak kadrolu güvenlikçi istihdam edemiyoruz böyle bir kadromuz yok. Ancak Bu açığı da İŞKUR kapsamında devletimizin bize sağladığı imkanla o ihtiyacı karşılıyoruz. Geçen sene 600 güvenlikçi istihdamı oldu. Bu sene henüz bize sağlanan kontenjan belli değil. O kontenjan belli olunca kısa sürede onları da okullarımızda görevlendirmiş olacağız. Zaten Manisa, güvenlik sıkıntısı yaşadığımız bir il değil. Eğitim öğretim açısından bu anlamda çok şükür herhangi bir sorun şimdiye kadar yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanacağını düşünmüyoruz."

Başarılı bir eğitim öğretim yılını geride bıraktıklarını kaydeden Çetin, "Üniversite sınavlarında ilk bine 44 öğrencimiz girdi, LGS'de 10 öğrencimiz tam puan alarak Türkiye birinciliği diye tabir ettiğimiz sonuca ulaştı. Bir öğrencimiz de bursluluk sınavında tam puan aldı. Manisa olarak başarılı bir eğitim öğretim yılını geride bırakmış olduk" diye konuştu.

Gerek özel, gerekse devlet okulu olarak Manisa'da 150'si özel okul, bin tanesi de devlet okulu olmak üzere bin 150 okul olduğunu kaydeden Çetin, "Okulların açılacağı 9 Eylül tarihinde 251 bin öğrencimiz, 19 bin öğretmenimiz görev başında olacaktır. Okullarımızda herhangi bir öğretmen açığından kaynaklı bir aksama veya sıkıntı olmayacaktır" dedi.

Kaynak: İHA