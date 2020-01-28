Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 17.53'te 4.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Depremin, yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

BAKAN SOYLU, DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında; 'Herhangi bir hasar söz konusu değil. Deprem 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun' açıklamasında bulunmuştu.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ