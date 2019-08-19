Manisa yollarında trafik güvenliği arttırılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Spil Dağı yolunda kar direkleri, CTP (Kedi Gözü), trafik uyarı ve yön levha çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yaptığı asfalt çalışmalarıyla birlikte yollarda güvenliği sağlayacak uyarı levha çalışmaları da yapıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kış mevsiminde yoğun kar yağışı alan Spil Dağı yolu güzergâhında trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kar direkleri, CTP, trafik uyarı ve yön levha çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Kış mevsiminde yoğun kar ve yağmur yağışı, sis ve gece koşullarında net bir istikamet için Spil Dağı yolunda bir çalışma gerçekleştirdik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları ile yapılan çalışmada, yoğun kar tutan bölümlerde yolun belirginliği arttırıldı. Bunun yanı sıra, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kar direkleri, CTP, trafik uyarı ve yön levha çalışması yapıldı" dedi.

Kaynak: İHA