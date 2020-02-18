Manisa 5.2'lik depremle sallandı (3)
Manisa'da saat 19.09'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken halk da paniğe kapılarak sokağa çıktı.
KIZILAY, MANİSA'DAKİ DEPREMİN ARDINDAN ÇORBA DAĞITTI
Manisa'da saat 19.09'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken halk da paniğe kapılarak sokağa çıktı. Bir süre eve dönemeyen ve soğuk havada bekleyen vatandaşlara, Kızılay, çorba dağıttı.
FOTOĞRAFLI
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT