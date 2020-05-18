Manisa’da 19 Mayıs’a online kutlama

Uzaktan eğitim süresince gerçekleştirdiği online eğitimler ve faaliyetlerle adından sıkça söz ettiren MER Koleji Manisa Kampüsü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını da online tüm okulun katılımıyla gerçekleştirecek.

19 Mayıs'ın, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adı olduğunu kaydeden MER Koleji Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Uzaktan Eğitim Sistemi'nde online platforma taşınan eğitim süreçlerinde her türlü engeli aşarak eğitim öğretim kalitesinden ödün vermeden yoluna devam eden MER Koleji, online eğitim sürecinde ortaya koyduğu çalışmalara bir yenisini daha ekledi ve bu defa da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tüm coşkusuyla yaşıyor ve yaşatıyor olmanın haklı gururunu hissediyor." dedi.

MER Koleji Manisa Kampüsü Kurucu Temsilcisi ve Kampüs Müdürü Mehmet Kanca'nın online açılış konuşmasını gerçekleştirmesinin ardından MER Koleji eğitim kadrosundan 19 Mayıs mesajları, Anadolu Lisesi 10-A Sınıfı öğrencilerinden Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'si, Anadolu Lisesi 11-TM Sınıfı öğrencilerinden gençliğin Ata'ya cevabı, Anadolu Lisesi öğrencilerinin sesinden "Mustafa Kemal'i Düşünüyorum" şiiri, Anadolu Lisesi öğretmenlerinin sesinden "O Geliyor" şiiri, Anadolu Lisesi öğrencilerinden Zeybek gösterisi, Ortaokul 6-A Sınıfı öğrencilerinden "19 Mayıs" marşı ve Ortaokul 7-A Sınıfı öğrencilerinden "Fikirler Ölmez" şarkısı ile program sona erecek.

Kaynak: İHA