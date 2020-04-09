Manisa'da 2 apartman karantinaya alındı

MANİSA'nın Soma ilçesinde, koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında 2 apartman karantinaya alındı.

Soma'da Turgutalp ve Cuma mahallelerindeki 2 apartmanda iki kişide koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla oturdukları 5'şer katlı apartmanlar karantinaya alındı. Konuyla ilgili Manisa Valiliği'nden yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Soma İlçesine bağlı, Turgutalp Mahallesi ve Cuma Mahallesi bulunan apartmanlar Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. ve 26. maddeleri gereğince 09.04.2020 tarihi saat 18:00 itibariyle; Koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 09.04.2020 tarihli ve 2020/18 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kararın ardından polis ekipleri, apartmanın giriş ve çıkışını kontrol altına aldı.

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Kaynak: DHA