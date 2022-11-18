Manisa'da 2 gün önce trafik kazasında yaralanan astsubay hastanede öldü

Manisa'nın Kula ilçesinde 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında yaralanan astsubay Buğra Kök (25) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Manisa'da 2 gün önce trafik kazasında yaralanan astsubay hastanede öldü

Küçük Sanayi Sitesi Kayrak mevkisindeki trafik kazasında ağır yaralanarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Buğra Kök, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de görev yapan Hava Kuvvetleri personeli astsubay Kök'ün cenazesinin memleketi Zonguldak Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan traktör sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYNI KAZADA ANNESİDE ÖLMÜŞTÜ

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2 GÜN ÖNCE KAZADA YARALANMIŞTI KURTARILAMADI

Uşak'tan İzmir istikametine giden Buğra Kök yönetimindeki 67 ZB 192 plakalı otomobil 16 Kasım'da, önünde seyreden Turgut Tomas (63) idaresindeki 45 RA 5412 plakalı pulluk takılı traktöre arkadan çarpmıştı.

Kazada Buğra Kök ile annesi Hatice (53), babası Ercan Kök ve yeğeni Metehan Dutar'ın yanı sıra traktör sürücüsü Tomas yaralanmıştı.

Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatice Kök yaşamını yitirmişti.

KAYNAK: AA

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