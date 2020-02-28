Manisa'da 25 litre kaçak içki, 613 paket kaçak sigara ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarmanın operasyonunda 25 litre kaçak içki, 613 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yunusemre Jandarma Komutanlığı kaçak içki ve kaçak sigara sattıkları iddiasıyla 6 işletmeyi denetledi.

Yapılan denetimde 25 litre kaçak içki ,613 paket kaçak sigara ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 5 işletme sahibine toplam 13 bin 812 lira idari para cezası uygulandı.









Kaynak: AA