Manisa'da 25 litre kaçak içki, 613 paket kaçak sigara ele geçirildi
MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarmanın operasyonunda 25 litre kaçak içki, 613 paket kaçak sigara ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Yunusemre Jandarma Komutanlığı kaçak içki ve kaçak sigara sattıkları iddiasıyla 6 işletmeyi denetledi.Yapılan denetimde 25 litre kaçak içki...
MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarmanın operasyonunda 25 litre kaçak içki, 613 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Yunusemre Jandarma Komutanlığı kaçak içki ve kaçak sigara sattıkları iddiasıyla 6 işletmeyi denetledi.
Yapılan denetimde 25 litre kaçak içki ,613 paket kaçak sigara ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 5 işletme sahibine toplam 13 bin 812 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT