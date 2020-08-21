Muharrem İnce'den 'doğalgaz' paylaşımı: "Müjde diye beklentiyi yükseltmek yerine..."MasterChef Türkiye Berk kimdir? Berk İlter kaç yaşında? Nereli?MasterChef Türkiye 21 Ağustos ödülü ne? Ödül oyununu kim kazanacak? Neler yaşandı?Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem!Bay Yanlış nerede çekiliyor?Atakan Üner kimdir? Kaç yaşında? Hangi takıma transfer oldu?O ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasıKaymakamlık açıkladı! O ilimizdeki iki mahallede karantina uzatıldıKoronavirüs ne zaman sona erecek? DSÖ'den flaş açıklama21 Ağustos koronavirüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye ?
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Manisa'nın Kırıkağaç ilçesinde saat 20:57'de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 7.01 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Deprem mi oldu? Son deprem neler? Bingöl depremi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT