Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
Manisa'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Manisa'nın Kırıkağaç ilçesinde saat 20:57'de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 7.01 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.