Manisa’da 3.9 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremde yaralanma ve mal kaybı yaşanmadı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre, 11.43'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli deprem paniğe neden olurken, yaralanma ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA