Manisa'da 3 milyonluk teklife red: Ben bu eve Yunan bayrağı astırmam!

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Mihriye Yalazı'nın, Onassis Vakfı'nın 3 milyon Euro'luk teklifine rağmen satmadığı evine Türk Bayrağı asıldı. Komşularının gurur duyduğu Mihriye Yalazı, "Ben bu eve Yunan bayrağı astırmam" dedi.

3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan ünlü Yunan armatör Aristotle Onassis'nin doğduğu ev, hikayesiyle ünlü oldu. Akhisar'da yaşayan ve ticaret yapan Yunan armatör Onassis'in, Hashoca Mahallesi'nde bulunan koruma altındaki 3 katlı evi, 1972 yılında Akhisar'ın ünlü iş insanlarından Cemal Yalazı tarafından satın alındı. Yalazı, evi 4 çocuğunun annesi eşi Mihriye Hanım'ın üzerine yaptırdı. Eşi Cemal Yalazı'nın 2004 yılında vefat etmesiyle, Mihriye Yalazı evde yalnız yaşamaya devam etti. Dünyaca ünlü armatörün adına kurulan Onassis Vakfı'nın yöneticileri, bir süre önce Yunanistan İzmir Konsolosluğu yetkilileriyle evi görmeye geldi. Evi, vakıf adına satın almak istedi. Ancak Mihriye Yalazı, 3 milyon Euro'luk teklife rağmen evi satmadı.

"ÖLENE KADAR VERMEM"

Mihriye Yalazı'nın evine, Türk Bayrağı asıldı. Duygularını dile getiren Mihriye Yalazı, "Ben bu eve Yunan bayrağı astırmam. Gelen teklifleri geri çevirdim. Sözümün eriyim. 15 sene evvel Vallaha bilemeyeceğim çocuğum, baya bir miktar vardı ama hiçbir şeyi gözüm görmedi" dedi.

Yalazı'nın davranışı komşularını da duygulandırdı. Yalazı'nın komşularından 74 yaşında Ertürk Gökçe, "Yunan geldi. Para teklif etmişler. Teyzem ben bunu Yunana vermeyeceğim, ölünceye kadar kimseye vermeyecek dedi. Buraya Türk Bayrağı asmaya devam edecek. Gurur duymaz mıyız hiç. Sağ olsun, var olsun. Cici annemiz evimizi teslim etmediği için" diye konuştu.