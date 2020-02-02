Manisa'da 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

AFAD, Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Meydana gelen depremin derinliği 7.00 km olarak belirtildi.

Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Selçikli, büyüklüğünü ise 4.5 olarak duyurdu.

Günlerdir artçılarla sallanan vatandaşlar yine panikle kendilerini dışarı atarken, ilk belirlemelere göre sarsıntıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Akdeniz'de saat 13.40'ta Marmaris'in 157 km açığında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD'ın deprem paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

4.2 şiddetinde deprem!

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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