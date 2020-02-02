Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
AFAD, Merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7.00 km olarak belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Selçikli, büyüklüğünü ise 4.5 olarak duyurdu.
Manisa'da 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Meydana gelen depremin derinliği 7.00 km olarak belirtildi.
Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Selçikli, büyüklüğünü ise 4.5 olarak duyurdu.
Günlerdir artçılarla sallanan vatandaşlar yine panikle kendilerini dışarı atarken, ilk belirlemelere göre sarsıntıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Akdeniz'de saat 13.40'ta Marmaris'in 157 km açığında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
AFAD'ın deprem paylaşımı:
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2020
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Kirkagaç (Manisa)
Tarih-Saat : 02.02.2020, 14:36:40 TSİ
Enlem : 39.0858 N
Boylam : 27.8565 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/hV5jENSxwM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 2, 2020
SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) https://t.co/YyoL9QXF5f
02.02.2020, 14:36:40 TSİ
Büyüklük: 4.5
Derinlik: 13.5 km#Kandilli
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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