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Manisa’da 4.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.10'da merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Manisa’da 4.7 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.10'da merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi. İzmir'de de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: İHA



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