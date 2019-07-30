Manisa’da 4 uyuşturucu zanlısı yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3.45 gram metamfetamin ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler İstasyon Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda 3.45 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken operasyonda S.A. (33), M.Ö. (28), Y.P. (27), M.K.M.K. (35) gözaltına alındı. 4 şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA