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Manisa'da 4,2 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 00.23'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti....

Manisa'da 4,2 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 00.23'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Saat 19.09'da da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.



Kaynak: AA




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