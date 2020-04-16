Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem
ANKARA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.49'da Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu...
ANKARA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.49'da Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
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