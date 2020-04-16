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Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.49'da Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu...

Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.49'da Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: AA




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