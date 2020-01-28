Kandilli Rasathanesi'nin Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, depremin şiddetini 4,7 olarak duyurdu.

23.10'da meydana gelen depremin, yerin yaklaşık 5,08 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede 23.10'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 5,08 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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