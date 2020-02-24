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Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.43'te merkez üssü Akhisar olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.43'te merkez üssü Akhisar olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kaynak: AA




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