Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler...
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesinde saat 14.26'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem yerin 9 kilometre altında kaydedildi. Deprem İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedildi.
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28 Ocak 2020 Salı 15:04
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