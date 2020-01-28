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  3. Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler...

Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler...

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesinde saat 14.26'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem yerin 9 kilometre altında kaydedildi. Deprem İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedildi.

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28 Ocak 2020 Salı 15:04

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