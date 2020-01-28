Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler...

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesinde saat 14.26'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem yerin 9 kilometre altında kaydedildi. Deprem İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedildi.