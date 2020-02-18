Manisa'da 5,2 büyüklüğünde deprem
ANKARA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 19.09'da 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti....
ANKARA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 19.09'da 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kaynak: AA
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