Manisa'da ağıla yıldırım düştü; 10 keçi telef oldu

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, ağıla yıldırım düşmesi sonucu 10 keçi telef oldu, 4'ü yaralandı.

Demirci ilçesinde dün akşam saatlerine doğru başlayan yağmur, etkisini artırdı. Yağmur, saat 16.30 ile 17.30 saatleri arasında gök gürültü ve sağanak olarak sürdü. Sevinçler Mahallesi'ndeki bir ağılın üstüne, bu sırada yıldırım düştü. 38 yaşındaki Mehmet Demir'ın ağılına düşen yıldırım nedeniyle 10 keçi telef oldu, 4'ü de ağır yaralandı. Yaralı hayvanlarda ağır derecede yanık meydana geldiği belirtildi.

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DHA