Manisa’da alacak-verecek tartışması: 1 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki kişi arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, Alaşehir'e bağlı Ilgınköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında 4 çocuk babası N.G. alacağı olduğunu iddia ettiği 2 çocuk babası Süleyman K.'den telefonla borcunu istedi. Telefonda başlayan tartışmanın üzerine N.G. yanına aldığı kırma tüfeği ile Süleyman K.'nın evine gitti. Burada devam eden tartışma sonrası N.G. yanında getirdiği tüfekle Süleyman K.'yı başından vurdu. Süleyman K. olay yerinde hayatını kaybederken, N.G. evden kaçarak uzaklaştı. Tüfek sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 acil servis ve jandarmaya bildirdi. Sağlık ekipleri, yaşamını yitiren Süleyman K.'yı Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, N.G.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA