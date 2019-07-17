Manisa'da aynı bölgede iki ayrı kaza: 7 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, etkili olan sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan karayolunda aynı bölgede kısa aralıklarla meydana gelen iki ayrı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

İlk kaza bugün saat 16.00 sıralarında, İzmir-Ankara D 300 Karayolu Güvercinlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Murat Kayar idaresindeki 64 AG 099 plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kayar'ın otomobili yol kenarındaki su kanalı ile bariyerler arasında sıkışarak durabildi. Kazada, sürücü Kayar ile otomobilde bulunan Hasret Demir, Sedef Demir ve Güler Kayar yaralandı.

Aynı bölgede dakikalar içerisinde ikinci bir kaza daha meydana geldi. Yine yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Mehmet Selçuk Alp idaresindeki 06 FT 0507 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Alp ile otomobilde bulunan Cemil Uğur Muhammet Alp ve Nejat Alp yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslara alınarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Murat Kayar, Hasret Demir, Sedef Demir, Güler Kayar, Mehmet Selçuk Alp ve Nejat Alp'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hayati tehlikesinin bulunan Cemil Uğur Muhammet Alp'in ise Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Meydana gelen 2 ayrı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA