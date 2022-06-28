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Manisa'da baba dehşeti! Tartıştığı oğlunu ve karısını öldürdü!

Manisa Yunusemre'de yaşayan baba, kavga ettiği oğlunu ve kavgayı ayırmaya çalışan eşini silahla vurarak öldürdü.

Manisa'da baba dehşeti! Tartıştığı oğlunu ve karısını öldürdü!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşaayan 71 yaşındaki Hüseyin Yurtseven isimli baba ve oğlu arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı kava çıktı. Kavgayı ayırmak için araya giren anne Ümmühan Yurtseve'e ateş eden baba, daha sonra da oğluna ateş etti. Olay sonrası baba evden kaçarak uzaklaştı. 

Manisa'da baba dehşeti! Tartıştığı oğlunu ve karısını öldürdü!

KAHVEHANEDE YAKALANDI

Silah seslerini duyan vatandaşarın ihbarı üzerine olay yerine sağlık vee emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ümmühan ile oğlu Mustafa Yurtseven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan Hüseyin Yurtseven ilçedeki bir kahvehanede polis ekiplerince yakalandı. Anne ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Manisa'da baba dehşeti! Tartıştığı oğlunu ve karısını öldürdü!

 

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