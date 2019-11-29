Manisa’da Barbaros Mahallesi Spor Kulübü kuruldu

Manisa'da 19 bin nüfuslu Yunusemre ilçesindeki Barbaros Mahallesi sakinleri bir araya gelerek,

'45 Barbaros Gençlik Spor Kulübü" adıyla mahalle futbol takımını oluşturdu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi sakinleri bir araya gelerek mahallenin ilk futbol takımını kurdu. 45 Barbaros Gençlik Spor Kulübü" adıyla kurulan futbol takımı mart ayından itibaren Manisa 2. Amatör Küme'de mücadele etmeye başlayacak.

Mahalledeki bir kahvede yapılan genel kurulda spor kulübünün yönetimi belli oldu. Hakan Beşerik'in kulüp başkanı olarak seçildiği kurulda, başkan yardımcısı mahallenin muhtarı Siyami Alak, kulüp sekreteri Hamza Durmuş, futbol şube sorumlusu ve aynı zamanda teknik direktörü Erkan Arslan olarak belirlendi.

Kulüp Başkanı Hakan Beşerik, spor vasıtasıyla çocukları kötü alışkanlardan koruyarak, spora yönlendirmek için yola çıktıklarını söyledi. Beşerik, takımın kurulmasında emeği geçen tüm yönetime ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA