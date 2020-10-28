Manisa'da bayrak krizi! Yola serdikleri Türk Bayrağı'nın üzerinden araçlar geçti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde dolaştırılması planlanan yüzlerce metre uzunluğunda, üzerinde Atatürk posterlerinin de bulunduğu Türk bayrağının yola serilerek üzerinden araçların geçtiği bu görüntüler çokça tepki topladı. Konuyla ilgili yetkililerce adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Sokağa dönüş yapacaktı! Oyun oynayan 6 yaşındaki çocuğu altına aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı!
Mecliste skandal olay! Milletvekili konuşması sırasında kolunu kesti
28 - 29 - 30 Ekim hava durumu 2020 Gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor!
28 Ekim 2020 Çarşamba 11:54
Benzer Videolar