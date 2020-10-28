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  3. Manisa'da bayrak krizi! Yola serdikleri Türk Bayrağı'nın üzerinden araçlar geçti

Manisa'da bayrak krizi! Yola serdikleri Türk Bayrağı'nın üzerinden araçlar geçti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde dolaştırılması planlanan yüzlerce metre uzunluğunda, üzerinde Atatürk posterlerinin de bulunduğu Türk bayrağının yola serilerek üzerinden araçların geçtiği bu görüntüler çokça tepki topladı. Konuyla ilgili yetkililerce adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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28 Ekim 2020 Çarşamba 11:54
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