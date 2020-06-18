Manisa’da bir yandan maske desteği bir yandan maske denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından üretimi yapılan maskelerin dağıtımı devam ederken, büyükşehir ekipleri de toplu taşımada maske denetimi gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından üretimi yapılan hijyenik maskelerin kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılırken, Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri de Saruhanlı ilçesinde toplu taşımada maske denetimi gerçekleştirdi.

Toplu ulaşımda maske denetimi

Korona virüs tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, toplu taşıma araçlarında denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Saruhanlı'da toplu taşıma araçlarında maske kontrolü yapan ekipler, vatandaşların hem kendi sağlığı, hem de diğer insanların sağlığı için bu konuda özen göstermesi gerektiğini vurguladı. Bunun yanı sıra Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler araç temizliğini de kontrol ederken, denetimlerin il genelinde devam edeceği belirtildi.

Kadastro ve Tapu Müdürlüklerine maske desteği

Korona virüs salgınına karşı ilk günden beri etkin bir mücadele sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde üretimini gerçekleştirdiği maskeleri, vatandaşlara, kurum ve kuruluşlara dağıtarak destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Kara, Manisa Kadastro Müdürlüğü, Şehzadeler Tapu Müdürlüğü ve Yunusemre Tapu Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Daire Başkanları, Büyükşehir Belediyesince üretilen maskeleri Yunusemre Tapu Müdürü Hakan Öztürk, Şehzadeler Tapu Müdürü Ramazan Sağlam ve Manisa Kadastro Müdürlüğü personellerine 250'şer adet olmak üzere toplam 750 adet maskeyi teslim etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren müdürler ve personeller, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e sağlanan destekler nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: İHA